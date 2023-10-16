Египет выразил желание стать миротворцем в конфликте Израиля и ХАМАС
К переговорному процессу активно пытаются подключиться и США, прислав в качестве парламентера Энтони Блинкена.
Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru
Египет готов стать посредником и как можно скорее добиться прекращения огня в Секторе Газа. А еще открыть туда доступ гуманитарным грузам, которые собрали для палестинцев соседи по региону. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По мнению египетского лидера, действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны и напоминают «коллективное наказание». В свою очередь, Блинкен заявил, что ему удалось убедить Египет — открыть в ближайшее время контрольно-пропускной пункт Рафах для иностранцев, которые бегут из Сектора Газа.
«У меня состоялись конструктивные переговоры как с наследным принцем Саудовской Аравии, так и с египетским президентом Ас-Сиси. Сейчас мы работаем над несколькими вариантами выхода из кризиса. В том числе обсуждали идею оказания практической помощи нуждающимся палестинцам в Секторе Газа. Уверен, что объединив усилия мы добьемся положительного результата», — заявил госсекретарь США журналистам
Однако еще более жесткую позицию, чем Египет, заняла Саудовская Аравия. Эр-Рияд приостановил все переговоры о нормализации отношений с Израилем до завершения конфликта. Более того, саудовские власти договорились координировать усилия по мирному разрешению кризиса в Секторе Газа с Ираном. По мнению израильских медиа, этот шаг стал «чувствительным ударом» по всем дипломатическим усилиям США — добиться региональной изоляции Ирана.
Чтобы хоть как-то загладить провал своей ближневосточной дипломатии, президент США сделал несколько громких заявлений. Джо Байден заявил:
«Штаты — самая могущественная страна за всю историю человечества, поэтому имеет возможности для одновременной военной поддержки Украины и Израиля».
Также США не исключают переброски своих военных в Сектор Газа для эвакуации оттуда американцев.
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