«Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
Журналист Никсон призвал Зеленского бежать из Украины для его же блага
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
В противном случае главе Незалежной пророчат большие проблемы.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уехать из страны. Такой совет ему дал американский журналист Гарланд Никсон на YouTube-канале.
«Зеленский знает, что время пришло. Ему нужно убираться из Украины. Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи!» — сказал он.
Это необходимо, ведь уже в скором времени Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за того, что его обвинят во всех неудачах на поле боя, включая контрнаступление.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому отказали в визите в Израиль.
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