Не время: почему в Израиле не захотели видеть Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 534 0

Иерусалим заявил Зеленскому, что сейчас не время для его визита

Не время: почему в Израиле не захотели видеть Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Он хотел прилететь вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Но что-то пошло не так.

Иерусалим заявил, что нынешнее время не подходит для визитов президента Украины Владимира Зеленского в Израиль. Об этом сообщает портал Ynet.

Зеленский хотел вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном посетить Израиль на прошлой неделе после «турне» по Европе. Однако же Иерусалим отказал главе киевского режима, аргументируя решение тем, что сейчас для этого неподходящее время.

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Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину.

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