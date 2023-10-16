Путин выразил соболезнования родным композитора Геннадия Гладкова

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Путин назвал творчество Гладкова яркой страницей истории искусства нашей страны

Путин выразил соболезнования родным композитора Геннадия Гладкова

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Геннадий Игоревич скончался 16 октября на 89 году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского композитора Геннадия Гладкова, умершего в возрасте 88 лет. Телеграмма обнародована на сайте Кремля.

«Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия… Светлая память о Геннадии Гладкове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его большого, щедрого таланта», — говорится в ней.

Путин назвал Геннадия Игоревича выдающимся композитором, автором замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Многогранное творчество Гладкова — это яркая страница истории отечественного искусства, подчеркнул президент.

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Геннадия Гладкова сделали знаменитым мультфильм «Бременские музыканты» и его продолжение «По следам бременских музыкантов». Музыка композитора звучит в более чем 110 картинах. Речь в том числе идет о «Малыше и Карлсоне», «Джентельменах удачи», «12 стульях», «Человеке с бульвара Капуцинов», «Формуле любви», «Голубом щенке».

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