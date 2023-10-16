Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
Al-Qahera al-Ihbariya: удар нанесен вблизи границы Египта и сектора Газа
Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
Снаряд упал вблизи контрольно-пропускного пункта «Рафах».
Ракетный удар был нанесен по землям на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
По информации СМИ, снаряд упал вблизи контрольно-пропускного пункта под названием «Рафах». Информации о жертвах или разрушениях от официальных источников пока нет. Однако ресурс распространяет видеозаписи, на которых десятки людей, находящихся на КПП, разбегаются с криками в разные стороны после мощного хлопка.
На кадрах также слышен сам звук взрыва, удалось зафиксировать поднимающийся в результате удара столб дыма. Иных подробностей о случившемся пока нет.
Известно, что через пропускной пункт «Рафах» должны были выпустить беженцев с территорий сектора Газа. Среди них были и иностранцы. Сотрудники КПП должны были организовать там пункт приема мирных граждан, вынужденных бежать из зоны палестино-израильского конфликта.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью мирных людей на Ближнем Востоке.
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