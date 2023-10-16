Путин выразил соболезнования в связи со смертью мирных людей на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования в связи со смертью мирных людей в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

Известно, что Путин сегодня провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы с коллегами он выразил обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта, который уносит все больше жизней мирных граждан и провоцирует гуманитарную катастрофу в регионе.

Путин подчеркнул, что российская сторона глубоко сопереживает всем пострадавшим и семьям погибших. По его словам, любые формы насилия по отношению к мирному населению неприемлемы. Он призвал к скорейшему урегулированию конфликта и выразил готовность Москвы координировать усилия всех конструктивно настроенных сторон для стабилизации ситуации.

Мнение о необходимости скорейшего прекращения огня прозвучало от всех сторон, обращают внимание в Кремле. Только соглашение о гуманитарном перемирии позволит оказать помощь всем пострадавшим и нуждающимся, подтвердили собеседники.

Отмечается также, что стороны достигли общего вывода о причинах вспышки боевых действий между Израилем и Палестиной. К эскалации конфликта, по мнению лидеров, привел застой в процессе урегулирования ближневосточного кризиса. Путин, в свою очередь, поднял вопрос о возобновлении переговорного процесса с целью создания независимого палестинского государства, которое смогло бы существовать в мире с израильской стороной.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль утвердил четыре основные цели операции в секторе Газа.