Путин выразил соболезнования в связи со смертью мирных людей на Ближнем Востоке

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Глава государства провел телефонные переговоры с коллегами из Сирии, Ирана, Палестины и Египта на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью мирных людей на Ближнем Востоке

Фото: Reuters / LISI NIESNER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования в связи со смертью мирных людей в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

Известно, что Путин сегодня провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы с коллегами он выразил обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта, который уносит все больше жизней мирных граждан и провоцирует гуманитарную катастрофу в регионе.

Путин подчеркнул, что российская сторона глубоко сопереживает всем пострадавшим и семьям погибших. По его словам, любые формы насилия по отношению к мирному населению неприемлемы. Он призвал к скорейшему урегулированию конфликта и выразил готовность Москвы координировать усилия всех конструктивно настроенных сторон для стабилизации ситуации.

Мнение о необходимости скорейшего прекращения огня прозвучало от всех сторон, обращают внимание в Кремле. Только соглашение о гуманитарном перемирии позволит оказать помощь всем пострадавшим и нуждающимся, подтвердили собеседники.

Отмечается также, что стороны достигли общего вывода о причинах вспышки боевых действий между Израилем и Палестиной. К эскалации конфликта, по мнению лидеров, привел застой в процессе урегулирования ближневосточного кризиса. Путин, в свою очередь, поднял вопрос о возобновлении переговорного процесса с целью создания независимого палестинского государства, которое смогло бы существовать в мире с израильской стороной.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль утвердил четыре основные цели операции в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
16 окт
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
16 окт
Путин провел разговор с Нетаньяху
16 окт
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
16 окт
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
16 окт
В каком случае США могут ввести войска в сектор Газа
16 окт
«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
16 окт
«Уже началась»: политолог заявил о гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке
16 окт
Минск отреагировал на войну Израиля с Палестиной «серьезной обеспокоенностью»
16 окт
Защита и ликвидация: Израиль утвердил основные цели операции в секторе Газа
16 окт
«Длится уже больше 70 лет»: втянут ли Израиль и Палестина другие страны в войну
+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
20:54
Путин провел разговор с Нетаньяху
20:38
Повод обратиться к врачу: названы главные признаки рака груди на ранней стадии
20:22
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
20:06
Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы
19:50
В Венесуэле появятся наземные станции системы ГЛОНАСС

Сейчас читают

За что россияне обожают SHAMAN'а?
«Все будет зависеть от тебя»: победивший смерть Костомаров назвал главную вещь в жизни
Каждая стала хитом: 10 главных песен композитора Геннадия Гладкова
Палестино-израильский конфликт: взгляд из Белоруссии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России