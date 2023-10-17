Зеленскому осталось недолго: поражение ВСУ приведет к распаду киевского режима

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Полковник Райснер: поражение ВСУ приведет к распаду режима Зеленского

Зеленскому осталось недолго: поражение ВСУ приведет к распаду киевского режима

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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Россия не намерена отступать от своих планов.

После поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) падет режим Зеленского. Об этом заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в беседе с газетой Die Welt.

Военный заявил, что не видит в заявлениях Владимира Путина изменения планов касательно Украины. У российской армии достаточно сил, чтобы одержать победу. После этого Зеленскому останется недолго руководить страной.

«Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ», — заявил Райснер.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимиру Зеленскому порекомендовали уехать из Украины. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон. По его словам президент понимает, что его время пришло.

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