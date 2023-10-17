Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
Небензя: голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе показало, кто хочет войны
Фото, видео: Reuters / JANA RODENBUSCH; 5-tv.ru
Для утверждения необходимо было набрать девять голосов. За резолюцию проголосовали пять стран, четыре против и шесть воздержались.
Для утверждения необходимо было набрать девять голосов. За резолюцию проголосовали пять стран, четыре против и шесть воздержались. Наш постпред Василий Небензя подчеркнул, что весь мир ждал от Совбеза ООН решительных шагов для остановки кровопролития на Ближнем Востоке, однако западные делегации поставили на этих надеждах крест.
«Сожалеем, что Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций. речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия», — сообщил Небензя.
При этом проект российской резолюции перед голосованием поддержали все арабские страны. В том числе Палестина. Документ помимо немедленного прекращения огня предусматривал призыв к освобождению всех заложников, создание условий для эвакуации гражданских лиц из зоны конфликта и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. Проект также осуждал акты терроризма и насилия против мирных жителей.
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