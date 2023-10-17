Душераздирающие слова: Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов в Израиле

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 444 0

Певица Савельева оказалась в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной

Душераздирающие слова: Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Экс-солистка «Фабрики» угодила в серьезную передрягу за рубежом.

Певица и бывшая участница популярной группы «Фабрика» Саша Савельева вышла на связь прямо из зоны обострения боевых действий в Израиле. Вместе с мужем звезда 14 лет назад купила дом в Ашкелоне.

Изначально планировалось, что переезд супруги осуществят лишь на время и исключительно, чтобы отдохнуть. Однако отпуск вышел из-под контроля: экс-солистка «Фабрики» оказалась в эпицентре военного конфликта, пишет издание utro.ru.

Знаменитость опубликовала в личном микроблоге откровенный пост. Артистка призналась, что жива и здорова, но испытывает постоянный страх.

«Да, мне страшно. Но я выбираю каждый день жизнь, семью, свою деятельность. Делаю хоть что-то из рутины — это успокаивает и дает ощущение земли под ногами», — говорит исполнительница.

В конце своего обращения Савельева пожелала израильскому народу стойкости. Все последние дни певица вынуждена была прятаться в бомбоубежище с мужем-актером и маленьким сыном. В отличие от певицы Глюкозы, от идеи вернуться в Россию спецбортом она пока отказалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что реально сподвигло Сашу Савельеву переехать в Израиль.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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