«Царапины и следы деформации»: ВСУ под Купянском получили «новые» снаряды

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Евгения Романова
Евгения Романова 93 0

Марочко: украинским артиллеристам под Купянском дали неликвидные боеприпасы

«Царапины и следы деформации»: ВСУ под Купянском получили «новые» снаряды

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

У Запада закончилось качественное вооружение? Что еще войскам киевского режима отдадут в качестве военной помощи?

Боевики одного из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили 152-миллиметровые боеприпасы с признаками порчи. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК к 152-миллиметровым орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации», — написал он.

Марочко предпологает, что это уцелевшие боеприпасы, которые получилось собрать после поражения одного из складов ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

Зеленскому осталось недолго: поражение ВСУ приведет к распаду киевского режима

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что огнеметная система «Тосочка» поразила скопление украинских боевиков.

Тема:
Спецоперация
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