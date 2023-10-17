«Царапины и следы деформации»: ВСУ под Купянском получили «новые» снаряды
Марочко: украинским артиллеристам под Купянском дали неликвидные боеприпасы
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
У Запада закончилось качественное вооружение? Что еще войскам киевского режима отдадут в качестве военной помощи?
Боевики одного из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили 152-миллиметровые боеприпасы с признаками порчи. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК к 152-миллиметровым орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации», — написал он.
Марочко предпологает, что это уцелевшие боеприпасы, которые получилось собрать после поражения одного из складов ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
Зеленскому осталось недолго: поражение ВСУ приведет к распаду киевского режима
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что огнеметная система «Тосочка» поразила скопление украинских боевиков.
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