Аксенов сообщил о восьми сбитых украинских беспилотниках на подлете к Крыму

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 67 0

Губернатор поблагодарил военных за противодействие террористическим попыткам противника атаковать регион.

Аксенов сообщил о восьми сбитых украинских беспилотниках на подлете к Крыму

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские военные за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что дроны были подавлены силами РЭБ и ПВО.

«Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!» — написал Аксенов.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как над Белгородской областью успешно были сбиты три украинских БПЛА.

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