Число погибших в Израиле россиян выросло до 16 человек
Еще девять соотечественников числятся пропавшими вез вести.
Фото: Reuters / ILAN ROSENBERG
Число погибших россиян в результате атаки палестинских боевиков движения ХАМАС на Израиль выросло до 16 человек. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Представитель дипмиссии также сообщил, что судьба девяти россиян остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести после обострения конфликта на Ближнем востоке. По предварительной информации от израильской стороны, один гражданин РФ числится в списках пленных ХАМАС.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Саша Савельева оказалась в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной. Она вышла на связь из-под обстрелов.
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