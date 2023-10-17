На Украине назвали «достоинства» Зеленского, которые бесят западные элиты

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Евгения Романова
Евгения Романова 129 0

Украинская журналистка Самаева: самоуверенность Зеленского возмущает Запад

На Украине назвали «достоинства» Зеленского, которые бесят западные элиты

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Причем изначально эти качества помогали президенту Украины удерживать внимание мира. Нежели Запад утомило поведение Киева?

Самоуверенность и хамство президента Незалежной Владимира Зеленского раздражают его партнеров из стран Запада. Об этом заявила украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания «Зеркало недели».

«Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит», — написала она.

При этом, продолжила Самаева, коррупция на Украине уже откровенно бесит. Раздражение вызывает и кадровая политика в этой стране, ведь в этом вопросе основным и единственным критерием является лояльность, а професионализм и вовсе не рассматривается.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США усомнились в дальнейшем существовании Украины.

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