Причем изначально эти качества помогали президенту Украины удерживать внимание мира. Нежели Запад утомило поведение Киева?

Самоуверенность и хамство президента Незалежной Владимира Зеленского раздражают его партнеров из стран Запада. Об этом заявила украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания «Зеркало недели».

«Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит», — написала она.

При этом, продолжила Самаева, коррупция на Украине уже откровенно бесит. Раздражение вызывает и кадровая политика в этой стране, ведь в этом вопросе основным и единственным критерием является лояльность, а професионализм и вовсе не рассматривается.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США усомнились в дальнейшем существовании Украины.