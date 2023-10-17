«Может потерять еще больше»: в США усомнились в дальнейшем существовании Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 149 0

Дипломат Фриман: Украина не захватит Крым и потеряет территории

«Может потерять еще больше»: в США усомнились в дальнейшем существовании Украины

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Когда Киев решится на мирные переговоры с Москвой? И решится ли?

Украинские войска не смогут захватить российские территории, а при попытке сделать это Незалежная потеряет еще больше земель. Такое заявление сделал экс-дипломат из США Час Фриман в беседе с YouTube-каналом Dialogue works.

«С правительством в Киеве уже нельзя согласиться. Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий», — сказал он.

Кроме того, если мирные переговоры по урегулированию конфликта все-таки состоятся между Москвой и Киевом, то они будут проходить не на условиях Украины. По мнению Фримана, предыдущие договоренности между странами являлись наиболее выгодными для киевского режима. А теперь же все дошло того, что само существование Незалежной стоит на кону, подчеркнул экс-дипломат.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали неизбежность поражения ВСУ на поле боя.

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