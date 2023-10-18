«Заботливый папаша»: что привлекает женщин в отцах-одиночках

Почему некоторые мужчины даже любят гулять с маленькими детьми своих друзей?

При встрече с отцом-одиночкой у женщин срабатывает материнский инстинкт: они видят перед собой заботливого «папашу», прекрасного надежного семьянина, и это, естественно, привлекает их. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявила сексолог Александра Миллер.

«Для них он — мужчина опытный и подготовленный во всех планах. Знает, как заботиться, где цветочки подарить, где комплимент сказать, где промолчать. То есть бывалый мужчина. Это прельщает, безусловно. Особенно, если они видят, что он заботится о своей семье, является добытчиком», — пояснила эксперт.

Также в понимании женщины отец-одиночка — это готовый «продукт», который ей уже не надо «лепить» самой. Она понимает, что этот мужчина может быть надежной опорой для нее и ее будущего потомства, добавила Миллер.

«Потому что, как бы мы ни приходили ко всем этим новомодным веяниям, что женщина может брать инициативу в свои руки, — все это ерунда. В любом случае в нас заложены базовые инстинкты, которые говорят, что мужчина — это добытчик, охотник», — отметила сексолог.

По словам эксперта, некоторые мужчины, даже семейные, зная о привлекательности отцов-одиночек в глазах женщин, специально берут на прогулку детей своих друзей или выходят гулять со своими детьми, чтобы «приманить» женщин для знакомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как в России отметили День отца.