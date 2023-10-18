«Заботливый папаша»: что привлекает женщин в отцах-одиночках

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 78 0

Сексолог Миллер: женщины видят в отцах-одиночках опытных и надежных мужчин

Фото, видео: www.globallookpress.com; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему некоторые мужчины даже любят гулять с маленькими детьми своих друзей?

При встрече с отцом-одиночкой у женщин срабатывает материнский инстинкт: они видят перед собой заботливого «папашу», прекрасного надежного семьянина, и это, естественно, привлекает их. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявила сексолог Александра Миллер.

«Для них он — мужчина опытный и подготовленный во всех планах. Знает, как заботиться, где цветочки подарить, где комплимент сказать, где промолчать. То есть бывалый мужчина. Это прельщает, безусловно. Особенно, если они видят, что он заботится о своей семье, является добытчиком», — пояснила эксперт.

Также в понимании женщины отец-одиночка — это готовый «продукт», который ей уже не надо «лепить» самой. Она понимает, что этот мужчина может быть надежной опорой для нее и ее будущего потомства, добавила Миллер.

«Потому что, как бы мы ни приходили ко всем этим новомодным веяниям, что женщина может брать инициативу в свои руки, — все это ерунда. В любом случае в нас заложены базовые инстинкты, которые говорят, что мужчина — это добытчик, охотник», — отметила сексолог.

По словам эксперта, некоторые мужчины, даже семейные, зная о привлекательности отцов-одиночек в глазах женщин, специально берут на прогулку детей своих друзей или выходят гулять со своими детьми, чтобы «приманить» женщин для знакомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как в России отметили День отца.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
В украинском городе Николаев слышны взрывы
23:06
Депутаты Государственной Думы предложили начать выплаты советских вкладов граждан
22:50
Не входит в алименты: за что еще должен платить бывший супруг
22:34
«Здрасьте, приехали»: Захарова ответила «рожденному в Израиле» Байдену
22:18
Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве
22:02
«Заботливый папаша»: что привлекает женщин в отцах-одиночках

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Что такое кето-диета? Какие диеты полезны, а какие — вредны
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России