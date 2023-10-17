Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 километров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

В США рассчитывают, что давно обещанные боеприпасы «повысят боевой потенциал Украины».

Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 километров

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii / Keystone Press Agency

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Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с радиусом действия до 165 километров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома.

«Недавно США предоставили Украине ATACMS, чья дальность составляет до 165 километров. Мы считаем, это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности», — цитирует сообщение ТАСС.

До этого поставку Украине ATACMS подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он поблагодарил США за передачу ракет и заявил, что украинская армия уже применила их в ходе боевых действий.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в соцсети сообщил, что ATACMS использовали при обстреле Бердянска в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным американских СМИ, Вашингтон тайно поставил Киеву обещанные ракеты большой дальности ATACMS в небольшом количестве.

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