Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 километров

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с радиусом действия до 165 километров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома.

«Недавно США предоставили Украине ATACMS, чья дальность составляет до 165 километров. Мы считаем, это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности», — цитирует сообщение ТАСС.

До этого поставку Украине ATACMS подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он поблагодарил США за передачу ракет и заявил, что украинская армия уже применила их в ходе боевых действий.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в соцсети сообщил, что ATACMS использовали при обстреле Бердянска в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным американских СМИ, Вашингтон тайно поставил Киеву обещанные ракеты большой дальности ATACMS в небольшом количестве.