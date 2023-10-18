ЦБ остановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей

Банк России остановил выпуск новой банкноты номиналом в одну тысячу рублей. Как сообщает пресс-служба регулятора, решено доработать дизайн обновленной купюры.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — говорится в пресс-релизе.

Что известно о новых банкнотах?

До этого ЦБ провел презентацию новых банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей. При этом планируется, что переход на них следует ждать в 2025 году, а обмен купюр будет происходить до 2035-го. Презентация новых банкнот состоялась 16 октября. 5-tv.ru в своем эксклюзивном материале рассказал о купюрах и показал их.

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