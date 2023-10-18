ЦБ остановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей

|
Евгения Романова
Евгения Романова 144 0

Почему Банк России перестал их производить?

ЦБ остановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Читайте нас в: Дзен Новости

Банк России остановил выпуск новой банкноты номиналом в одну тысячу рублей. Как сообщает пресс-служба регулятора, решено доработать дизайн обновленной купюры.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — говорится в пресс-релизе.

Что известно о новых банкнотах?

До этого ЦБ провел презентацию новых банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей. При этом планируется, что переход на них следует ждать в 2025 году, а обмен купюр будет происходить до 2035-го. Презентация новых банкнот состоялась 16 октября. 5-tv.ru в своем эксклюзивном материале рассказал о купюрах и показал их.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем настоящая ценность памятных монет.

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»
11:27
Байден прибыл в Израиль с официальным визитом
11:23
Новый седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
11:15
На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение
10:58
«Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины
10:40
В Петербурге почтили память Чайковского гала-концертом с участием Ролдугина

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
«Я ненавидела»: какой школьницей была Дана Борисова
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России