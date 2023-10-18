В Австрии повышен уровень террористической угрозы
ORF: Австрия повысила уровень террористической угрозы из-за конфликта в Израиле
Фото: www.globallookpress.com / Dmitrii Gusarin
Власти страны видят конкретную опасность и повышенный риск нападения на их территории.
В Австрии до максимального уровня повышен уровень террористической угрозы на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает местный телеканал ORF, приводя слова австрийского министра внутренних дел Герхарда Карнера.
Глава МВД рассказал, что уровень угрозы был повышен до второго уровня, который считается высшим. Правоохранительные органы и государственные структуры страны сообщили, что наблюдают реальную опасность, а также возросшую угрозу нападения на Австрию.
Причинами повышения уровня террористической опасности Карнер назвал конфликт на Ближнем Востоке и произошедший в столице Бельгии 17 октября теракт, в результате которого скончались два человека в футбольной форме и еще несколько невинных людей пострадали.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Брюсселе ликвидировали подозреваемого в нападении на футбольных фанатов.
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