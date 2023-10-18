Байдену могут разрешить обстреливать ближневосточные группировки

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

The Hil: конгресс США готовит проект закона о праве на удары по «Хезболле»

Байдену могут разрешить обстреливать ближневосточные группировки

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Тема:
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Конгрессмены в палате представителей США разрабатывают проект закона, разрешающий президенту Штатов Джо Байдену применять силу против разных ближневосточных группировок. Речь в том числе идет о ливанском движении «Хезболла». Об этом сообщил глава комитета палаты представителей конгресса по внешней политике Майкл Маккол.

Он пояснил, что документ нужен на тот случай, если ливанская группировка решит усилить атаки на Израиль. И Соединенные Штаты должны подготовиться к тому, что «Хезболла» может вмешаться в конфликт.

«У администрации нет разрешения наносить удары по каким-либо иранским прокси. Поэтому, будт то „Хезболла“, ХАМАС, эти военные шиитские ставленники в Ираке — в соответствии с законодательством у них нет разрешения на нападение», — приводит The Hil слова Маккола.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль удалил из соцсетей видео-доказательство обстрела больницы в Газе.

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