Израиль удалил из соцсетей видео-доказательство обстрела больницы в Газе

Почему Иерусалим решил избавиться от кадров обстрела, ставшим причиной трагедии и гуманитарной катастрофы?

Израиль на двух официальных страницах в социальной сети X удалил видео с моментом ракетного удара из сектора Газа по больнице, результатом которого стала гибель более 800 человек. Об этом сообщает Newsweek.

«Официальные аккаунты X в Государстве Израиль и Майкл Герцог, посол Израиля в США, опубликовали видео, на котором утверждается, что взрыв в больнице произошел из-за ракеты, выпущенной из Газы. Однако видео было удалено», — указывается в публикации.

Видео было удалено после того, как журналисты оспорили достоверность этих кадров. Как подчеркнул сотрудник New York Times Арик Толер, отметки времени на записи показывают, что сделана она была минимум через 40 минут после взрыва. Позднее подполковник ЦАХАЛ Джонатан Конрикус пояснил, что израильская армия не публикаовала видео. При этом он переадресовал вопрос МИД страны.

«В нашем аккаунте, Армии обороны Израиля, ничего из этого не было опубликовано, и вам придется спросить их о том, что произошло, почему они опубликовали, почему это было удалено. Я уверен, что они обеспокоены точностью и правдивостью информации», — сказал Конрикус.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети. При этом в ЦАХАЛ предъявили доказательства непричастности к атаке.

Россия подготовит обращение в ООН по поводу атаки на больницу в Газе

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и гуманитарной катастрофой.