Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве

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Обстановка у здания спокойная.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Посольство Палестины в Москве приспустило флаг в знак траура по жертвам трагедии в Секторе Газа.

У здания в Кропоткинском переулке образовался стихийный мемориал. В течение всего дня люди несут туда цветы, игрушки, фотографии.

Обстановка у посольства остается спокойной.

ООН не приняла поправку РФ о прекращении огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, сообщал 5-tv.ru.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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