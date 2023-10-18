Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве

Посольство Палестины в Москве приспустило флаг в знак траура по жертвам трагедии в Секторе Газа.

У здания в Кропоткинском переулке образовался стихийный мемориал. В течение всего дня люди несут туда цветы, игрушки, фотографии.

Обстановка у посольства остается спокойной.

ООН не приняла поправку РФ о прекращении огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, сообщал 5-tv.ru.