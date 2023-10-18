Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве
Обстановка у здания спокойная.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Посольство Палестины в Москве приспустило флаг в знак траура по жертвам трагедии в Секторе Газа.
У здания в Кропоткинском переулке образовался стихийный мемориал. В течение всего дня люди несут туда цветы, игрушки, фотографии.
Обстановка у посольства остается спокойной.
ООН не приняла поправку РФ о прекращении огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, сообщал 5-tv.ru.
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