ООН не приняла поправку РФ о прекращении огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС

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Евгения Романова
Евгения Романова 70 0

ООН не приняла бразильский проект резолюции по Израилю и Палестине

ООН не приняла поправку РФ о прекращении огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

США наложили вето на проект ближневосточной резолюции.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) не приянл предложенные Москвой поправки к бразильскому проекту с призывом прекратить огонь в зоне конфликта Израиля и Палестины. Российский документ в том числе предусматривал осуждение нанесения ракетного удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Бразилия в резолюции осуждает террористическую атаку палестинского движения ХАМАС, совершенную 7 октября. В документе говорится о необходимости отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг района, а также немедленно освободить заложников.

Однако резолюция не предусматривает прекращение огня, хотя и призывает объявить гуманитарные паузы. Вместе с тем в документе предлагается всем сторонам конфликта полностью исполнять обязательства по гумправу и соблюдать максимальную сдержанность.

Россия же предложила внести две поправки, согласно которым СБ однозначно осудил неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В частности, речь идет о больнице «Аль-Ахли». А еще Москва выступила за осуждение от имени СБ ООН введение блокады в отношении Газы. Во второй попраке говорится о том, что Совбез призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня.

Таким образом, США наложили вето на проект ближневосточной резолюции.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Израилю.

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