Правило пяти секунд: назван способ не заболеть ОРВИ, гриппом и COVID

Сохранять дистанцию в один метр больше не является лучшим способом профилактики.

Японские исследователи изобрели правило «пяти секунд» в отношении сезонных респираторных заболеваний. Звучит оно так: «кто пять секунд не дышал — вирус не поймал», основные тезисы опубликованы на Scientific Reports.

Пик заражения вирусными болезнями приходится именно на первые пять секунд после кашля или чиха человека, зараженного инфекциями. Ровно через пять секунд риск передачи бактерий существенно снижается.

Ученые дают однозначный совет — задерживать дыхание на это время, а также сохранять дистанцию между людьми в один метр.

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