Эрдоган объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в госпитале в Газе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Президент подписал подтверждающий документ.

Эрдоган объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в госпитале в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Rizek Abdeljawad

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в госпитале в секторе Газа после ракетного удара 17 октября. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X, приложив скрин подписанного документа.

«Турция чувствует огромную боль наших палестинских братьев и сестер. В знак уважения… в нашей стране объявлен трехдневный национальный траур», — говорится в публикации.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что люди несут цветы к посольству Палестины в Москве.

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