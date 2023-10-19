«Война будет долгой»: премьер-министр Израиля выступил с обращением

Тем временем армия обороны Израиля словно замерла в полной боевой готовности в Ашкелоне в ожидании команды, тяжелая техника переброшена прямо к границе с сектором Газа.

В Тель-Авив прилетел британский премьер Риши Сунак. Он сразу обозначил, чью сторону занимает Соединенное Королевство.

Говоря о том, что каждая смерть — это трагедия, соболезнования выразил лишь своему коллеге Биньямину Нетаньяху. Вскользь упомянул и палестинских граждан. Сказал, что они тоже жертвы, но в этом вопросе Лондон будет стоять на стороне Израиля.

«Вы описали это как самый темный час Израиля. Что ж, тогда я должен сказать, что горжусь тем, что стою здесь с вами в этом самый темный час как ваш друг, мы будем стоять с вами в знак солидарности и мы хотим, чтобы вы победили», — заявил британский премьер.

После довольно теплого приветствия израильский премьер заявил, что конфликт ожидается продолжительным.

«Эта война будет долгой и нам будет нужна продолжительная поддержка! Будут взлеты и падения, будут трудности, но люди здесь сплотились и готовятся к необходимым действиям. Нам нужно это единство по всей границе и постоянная поддержка, чтобы вести и выигрывать эту справедливую войну против современных варваров, самых страшных монстров на планете!» — сказал израильский премьер.

Тем временем армия обороны Израиля словно замерла в полной боевой готовности в Ашкелоне в ожидании команды, тяжелая техника переброшена прямо к границе с сектором Газа.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал, что Газу превратят во вторую Хиросиму, но без применения ядерного оружия, сообщал 5-tv.ru.