Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лизы из Петербурга

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Из-за редкой болезни девочка может потерять ногу. Помочь ей может только дорогостоящее лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел! Накануне героем сюжета стала Лиза из Петербурга.

У нее крайне редкое заболевание — врожденный порок венозной системы. Болезнь прогрессирует и грозит ребенку потерей ноги. Помочь могут итальянские медики. Но это стоит более двух миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала — получилось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили три миллиона 603 тысячи 328 рублей. Большое всем вам спасибо!

Тема:
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