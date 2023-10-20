Авторы пентаграммы на двери военкора «Известий» взяты под стражу: видео из зала суда

Заседание проходило 20 октября в Москве.

Щербинский районный суд Москвы арестовал авторов пентаграммы, нарисованной на двери военкора «Известий» Валентина Трушнина. Как стало известно 5-tv.ru, Владислав Ремнев и Светлана Агибалова пробудут в СИЗО ближайшие два месяца. Суд вынес свое решение 20 октября.

На заседании суда присутствовала мать задержанного Владислава Ремнева. Мужчина родился в 1995 году, холост, работает в компании страйкбольного оборудования. Ранее судим не был. Сам мужчина просил домашний арест.

Что касается второго автора пентаграммы, Светланы Агибаловой, ее адвокат настаивал на том, что его подзащитную втянули в преступление. Известно, что девушка нигде не работает, занимается нанесением татуировок, судимостей раньше не имела. Сама Агибалова в зале суда заявила, что страдает биполярным расстройством личности и даже состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, пентаграмма со свиной головой на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина появилась 18 октября. Помимо рисунка, на полу были расставлены свечи. Сам Трушин в этот момент находился в рабочей командировке в Израиле. Были возбуждены уголовные дела по сразу по нескольким статьям: «Вандализм», «Угроза убийством» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

По словам Ремнева, на преступление они пошли по заданию, полученному через социальные сети от представителя Украины. За выполненные задания они получали деньги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова прокомментировала угрозы военкору Трушнину.