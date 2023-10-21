После обстрела школы в секторе Газа есть погибшие

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

NBC: пять человек погибли в секторе Газа после обстрела школы

После обстрела школы в секторе Газа есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетный удар был нанесен всего спустя несколько часов после посещения президентом США Израиля.

При ракетном ударе по школе в городе Хан-Юнис в секторе Газа погибли не менее пяти человек, еще несколько десятков пострадали. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Известно, что атака случилась всего спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден посетил Израиль 18 октября.

«Через несколько часов после того, как он отбыл, в школе в городе Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, еще десятки пострадали», — сообщили в эфире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходит в больницах сектора Газа.

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