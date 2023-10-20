Хранят тела в фургонах для мороженого: что происходит в больницах сектора Газа

В ООН заявили о рисках геноцида народа Палестины в результате израильских ударов. В управлении верховного комиссара по правам человека считают, что Тель-Авив продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе.

Так в международной организации прокомментировали информацию о закрытии почти двух десятков больниц в палестинском городе в результате атак ЦАХАЛа по ним. Однако в Европе, судя по всему, иное мнение.

Например, министр обороны Германии Борис Писториус сомневается, что Израилю выгодны удары по госпиталям. Он подчеркнул, что до сих пор неизвестно, чья именно ракета разрушила больницу Аль-Ахли.

Пока же идут поиски виновных, в оставшихся больницах в секторе Газа разворачивается настоящая катастрофа. С места событий — корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси.

Больница Аль-Акса в самом центре сектора Газа. Этот госпиталь — один из немногих, который до сих пор работает.

Он переполнен ранеными, мест для новых пострадавших здесь нет, но они прибывают сюда каждые десять минут. Система здравоохранения не справляется из-за сложившегося гуманитарного кризиса.

«Мы были вынуждены разместить больных в палатках снаружи. В реанимации находятся люди с очень тяжелыми ранениями, в остальных отделениях ситуация не легче. Больница сейчас не в состоянии оказать помощь всем, но мы пытаемся», — рассказал пресс-секретарь больницы «Аль-Акса» Халиль Дигран.

Пострадавших лечат прямо на улице, вместо привычных медицинских кроватей соорудили самодельные деревянные кушетки. Медикаменты на исходе, оперировать раненых в полевых условиях становится все сложнее.

Врачи работают непрерывно — в больницах Газы нет сейчас ни электричества, ни воды. Топливо в генераторах может закончиться совсем скоро.

«Больница не справляется. С начала войны к нам уже поступило более двух тысяч раненых и 800 погибших. Сейчас здесь в основном только дети, старики, женщины. Мы вынуждены оказывать неотложную помощь в коридорах и на улице, так как просто нет мест. Детские, женские и родильные отделения были переоборудованы в операционные», — делится подробностями представитель больницы.

ЦАХАЛ нанес удары уже по 19 медицинским учреждениям Газы. Несколько больниц из-за обстрелов прекратили работу, 14 медицинских центров по оказанию первой помощи перестали принимать раненых из-за отсутствия электроэнергии.

Уже несколько дней палестинцы хоронят погибших в результате израильских авиаударов. Но огромное количество останков до сих пор лежат прямо на земле, потому что холодильные камеры переполнены.

«Камер для хранения тел погибших попросту не хватает. Их число постоянно растет. Для этих целей уже начали использовать фургоны для мороженого», — говорит похоронщик.

Обстрелы сектора Газа продолжаются. Число жертв уже приблизилось к четырем тысячам человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о наличии продвинутого оружия у ХАМАС.