Попытка сохранить остатки западной техники не приносит результата, а только провалы.

Российские военные продолжают успешно нейтрализовать западную бронетехнику и вынуждают Вооруженные Силы Украины (ВСУ) пересмотреть свою тактику боевых действий, пишет портал Modern Diplomacy.

Авторы статьи отмечают, что американская бронетехника, а также европейские БТР и другие типы техники оказались уязвимыми для российской артиллерии, вертолетов, дронов и мин. В современных условиях ведения боя бронетехника испытывает значительные трудности выживания.

В ответ на это украинские военнослужащие приняли решение отказаться от использования подверженной рискам западной техники и перешли на тактику пехотных атак без ее поддержки. По данным портала, украинские солдаты проводят ночные атаки и переходят в наступление на рассвете, иногда используя гражданские автомобили. Однако, это также не оказалось эффективным решением, как отмечается в статье.

«Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов“», — заключили в статье издания.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия развивает успех на двух направлениях в ДНР.