ВСУ заплатили крайне высокую цену за попытку сменить тактику в зоне СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 206 0

Modern Diplomacy: ВСУ несут большие потери из-за смены тактики на поле боя

ВСУ заплатили крайне высокую цену за попытку сменить тактику в зоне СВО

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Попытка сохранить остатки западной техники не приносит результата, а только провалы.

Российские военные продолжают успешно нейтрализовать западную бронетехнику и вынуждают Вооруженные Силы Украины (ВСУ) пересмотреть свою тактику боевых действий, пишет портал Modern Diplomacy.

Авторы статьи отмечают, что американская бронетехника, а также европейские БТР и другие типы техники оказались уязвимыми для российской артиллерии, вертолетов, дронов и мин. В современных условиях ведения боя бронетехника испытывает значительные трудности выживания.

В ответ на это украинские военнослужащие приняли решение отказаться от использования подверженной рискам западной техники и перешли на тактику пехотных атак без ее поддержки. По данным портала, украинские солдаты проводят ночные атаки и переходят в наступление на рассвете, иногда используя гражданские автомобили. Однако, это также не оказалось эффективным решением, как отмечается в статье.

«Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов“», — заключили в статье издания.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия развивает успех на двух направлениях в ДНР.

Тема:
Украинский кризис
20 окт
«Последние попытки»: ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов»
20 окт
«Плен спас меня»: украинский танкист призвал сослуживцев сдать оружие ВС России
20 окт
Украинцы призвали Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя
20 окт
Трудное решение: Зеленскому назвали четыре условия прекращения конфликта
20 окт
«Пора признать»: Зеленскому открыли глаза на реальную обстановку на поле боя
19 окт
«Хаос в палате»: назван главный страх Владимира Зеленского
19 окт
Хотят лишить тепла: ВСУ планируют атаковать Россию зимой беспилотниками
19 окт
Обмен территорий: Вован и Лексус узнали о «секретном плане» президента Украины
19 окт
Батальон «Барс-12» громит подземные позиции ВСУ под Белогоровкой
19 окт
«Путин знает»: как ВСУ провалили контрнаступление и остались ни с чем
+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Хваленые американские ATACMS продемонстрировали свою бесполезность в зоне СВО
12:07
На квартиру Зеленского в Крыму выстроилась очередь из покупателей
11:47
«Важный какой!» — как экс-солист группы «Банд’Эрос» нашел любовь в девушке, которую не замечал
11:25
Как сделать отечественные бренды модными — мнение российского дизайнера
11:01
«Хочу двойняшек!»: Анна Калашникова готовится стать мамой второй раз
10:49
ВСУ заплатили крайне высокую цену за попытку сменить тактику в зоне СВО

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Улицы разбитых фонарей»: кто из актеров культового сериала ушел из жизни
Искусственно ломают судьбу: что такое черная полоса и почему она возникает в жизни
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023