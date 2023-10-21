«Достаточно жарко»: российская армия развивает успех на двух направлениях в ДНР

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 34 0

Советник главы ДНР Гагин: армия РФ продвигается в на двух направлениях в ДНР

«Достаточно жарко»: российская армия развивает успех на двух направлениях в ДНР

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Армия РФ продолжает спецоперацию на Украине.

Российские войска добились серьезных успехов в зоне СВО в течение последних недель. Об этом изданию РИА Новости рассказал советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

По словам советника, армия России продвигается по всей линии фронта, а на двух направлениях на территории ДНР есть значительные успехи. Продвижение войск сопровождается работой артиллерии и авиации.

«Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это Артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех», — говорит Ян Гагин.

Одним из направлений, где военные РФ значительно продвинулись вперед, является Донецкий участок. При этом Гагин отмечает, что линия фронта сдвигается не слишком быстро, так как российское командование бережет личный состав и технику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины.

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