Спустя 45 лет брака голливудская актриса Мерил Стрип разводится со своим мужем

Звездные супруги решили разойтись тихо и на дружеской ноте.

Мерил Стрип разводится со своим мужем после 45 лет брака. Об этом сообщает издание Page Six.

В череду звездных разводов попали 74-летняя американская актриса Мерил Стрип и 76-летний скульптор Дон Гаммер. Пару называли одной из самых крепких в Голливуде, однако теперь знаменитые супруги приняли решение о разводе спустя 45 лет брака. Как отмечают американские СМИ, пара разошлась крайне мирно и на дружеской ноте.

Впрочем, общественность подозревала, что в звездном союзе не все так гладко. Отмечается, что вместе Стрип и Гаммера не видели с 2018 года, когда чета посетила церемонию вручения «Оскар». На официальных мероприятиях после актриса появлялась в одиночестве, однако обручальное кольцо не снимала.

Пара поженилась в 1978 году. У браке родились четверо общих детей.

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