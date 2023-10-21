Спустя 45 лет брака голливудская актриса Мерил Стрип разводится со своим мужем

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Голливудская актриса Мерил Стрип разводится со своим мужем спустя 45 лет брака

Спустя 45 лет брака голливудская актриса Мерил Стрип разводится со своим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

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Звездные супруги решили разойтись тихо и на дружеской ноте.

Мерил Стрип разводится со своим мужем после 45 лет брака. Об этом сообщает издание Page Six.

В череду звездных разводов попали 74-летняя американская актриса Мерил Стрип и 76-летний скульптор Дон Гаммер. Пару называли одной из самых крепких в Голливуде, однако теперь знаменитые супруги приняли решение о разводе спустя 45 лет брака. Как отмечают американские СМИ, пара разошлась крайне мирно и на дружеской ноте.

Впрочем, общественность подозревала, что в звездном союзе не все так гладко. Отмечается, что вместе Стрип и Гаммера не видели с 2018 года, когда чета посетила церемонию вручения «Оскар». На официальных мероприятиях после актриса появлялась в одиночестве, однако обручальное кольцо не снимала.

Пара поженилась в 1978 году. У браке родились четверо общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Хью Джекман расстался с женой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака.

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