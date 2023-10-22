Семь абортов: Разина рассказала, как избавлялась от «последствий» своих романов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 299 0

Певица Светлана Разина призналась, что сделала около семи абортов

Семь абортов: Разина рассказала, как избавлялась от «последствий» своих романов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Высокий риск при прерывании беременности и проблемы со здоровьем едва не погубили артистку.

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала, что перенесла до семи процедур искусственного прерывания беременности. По словам исполнительницы, матерью она становиться не спешила, так как не хотела рисковать карьерой и боялась, что в кризисные 90-е попадет в трудную ситуацию с ребенком на руках. Однако романтические приключения не раз приводили к интересному положению.

«У меня были увлечения, которые могли заканчиваться последствиями… От которых я избавлялась, к сожалению. Может быть, пять-семь раз. Один из случаев, это еще по молодости, это была операция, это была внематочная беременность, это было жутко, я могла погибнуть», — вспоминала Разина в интервью Лере Кудрявцевой.

Как отметила певица, из-за особенностей здоровья, беременность становилась серьезным риском для нее. Она заявила, что имеет «предрасположенность» к ряду проблем, связанным с деторождением. Единственная дочь звезды Алиса тоже появилась на свет непросто — девочка неправильно лежала в утробе, из-за чего врачи приняли решение проводить кесарево сечение. Встреча с дочкой была очень счастливой.

«Я же была под наркозом еще, мне только показали ее и унесли. Так было жалко, что ее унесли, я хотела ее потискать. Не знаю, откуда эта любовь берется, когда появляются дети, как будто она неба падает. Я даже не ожидала, что это так круто — стать мамой», — заключила Разина.

Стоит отметить, Алису исполнительница родила не в браке. Если сказать точнее — в браке, но не от мужа Валерия Соколова. Отцом стал любовник артистки, который бросил ее, когда девочке было семь лет. Этого мужчину Разина привела в свой дом и показала супругу. А потом, как писал ранее 5-tv.ru, жила с ним и с новым кавалером в одной квартире.

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