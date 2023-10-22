Израиль пресек попытку запуска противотанковых ракет у границы с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пресекла попытку террористической ячейки запустить противотанковые ракеты на границе с Ливаном. Об этом пресс-служба израильских военных сил сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ЦАХАЛ сумели своевременно выявить планы противника и предотвратили атаку. Террористическая группировка, по данным израильской стороны, намеревалась применить противотанковые ракеты для обстрела территорий района Авивим на израильско-ливанской границе.

Военнослужащие ЦАХАЛ действовали на опережение и нанесли удар по ячейке первыми, не допустив нападения на земли Израиля.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле намерены заставить заплатить ливанское движение «Хезболла» за участие в войне с Палестиной.