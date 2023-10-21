В Израиле намерены заставить заплатить движение «Хезболла» за участие в войне с Палестиной

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Израиль планирует решительно отвечать на вызовы.

В Израиле намерены заставить заплатить движение «Хезболла» за участие в войне с Палестиной

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль настроен решительно ответить на решение ливанского движения «Хезболла» присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке. Об этом заявили в МО страны.

«Движение „Хезболла“ решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену», — говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны Йоав Галант добавил, что «Израиль будет действовать там, где это необходимо». Галант подчеркнул, что Израиль ждут большие испытания.

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Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончится вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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