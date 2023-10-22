Спецпосланник КНР Наций Чжай Цзюнь призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

В Китае призвали ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Спецпосланник КНР Наций Чжай Цзюнь призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Фото: www.globallookpress.com / Niu Xiaolei

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Китай предложил Организации Объединенных Наций провести масштабную встречу по ситуации между Израилем и Палестиной. Какие условия предлагают в Пекине?

В Китае считают, что ООН нужно организовать масштабный саммит по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель КНР в Организации Объединенных Наций Чжай Цзюнь. Его слова процитировали в пресс-службе китайского МИД.

«ООН должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции, формированию международного консенсуса по содействию миру и содействию скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса», — сказал китайский дипломат.

Он заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к тому, что нельзя игнорировать палестинский вопрос. Политик призвал реализовать проект о создании двух государств. А именно, на свет должна появится независимая Палестина, которая обязана достигнуть мирного соглашения с Израилем.

Китай собирается работать по вопросам сектора Газа и поддержки палестинского народа в восстановлении его законных национальных прав. Также дипломат определил и другие цели.

«[Необходимо] Реализовать „решение о двух государствах“ и добиться долгосрочных результатов мира и безопасности на Ближнем Востоке», — заявил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль вместе с США планируют создать в секторе Газа временное правительство.

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