В Израиле уточнили число заложников ХАМАС в секторе Газа

Названо также точное число погибших израильских военных.

Число людей, которые числятся попавшими в плен к боевикам палестинского движения ХАМАС, растет. На данный момент известно о 212 заложниках, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных», — приводит его словам агентство РИА Новости.

Хагари проинформировал также, что погибшими в результате боевых действий на Ближнем Востоке числятся 307 израильских военнослужащих.

Несколькими днями ранее, 20 сентября, стало известно, что из плена ХАМАС были освобождены две американки с двойным гражданством. Женщины имею паспорта США и Израиля, соответственно.

Хагари отметил, что в озвученное количество пленных не входят эти американки. Он обратил внимание, что военные все еще проводят сбор информации о заложниках, поэтому число может измениться.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль пресек попытку запуска противотанковых ракет у границы с Ливаном.