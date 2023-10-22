Нетаньяху пригрозил небывалыми последствиями Ливану из-за действий «Хезболлы»

Участие ливанского движения в палестино-израильском конфликте станет для него «ошибкой всей жизни».
Фото: Reuters / Omar Ashtawy
Ливан ждут разрушительные последствия в случае вступления «Хезболлы» в палестино-израильский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Если движение „Хезболла“ решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал он.
Вторая Ливанская война — конфликт июля-августа 2006 года, по итогам которого войска Израиля вытеснили боевиков «Хезболлы» с юга Ливана.
Накануне минобороны Израиля заявило о решительном ответе на попытку «Хезболлы» присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке. В заявлении ведомства говорится, что в этом случае ливанское движение «заплатит высокую цену».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что командующий Военно-воздушными силами Израиля Томер Бар заявил о попытках израильских военных измотать боевиков палестинского движения ХАМАС, чтобы начать наземную операцию в секторе Газа.
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