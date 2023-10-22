«Вы скоро встретитесь»: как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 352 0

The Jerusalem Post: ВВС Израиля изматывают ХАМАС перед наземной операцией в Газе

«Вы скоро встретитесь»: как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

Фото: ABIR SULTAN / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС, в свою очередь, готовится отражать атаки.

Израильские Военно-воздушные силы пытаются измотать боевиков палестинского движения ХАМАС, чтобы начать наземную операцию в секторе Газа. Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на слова командующего ВВС страны Томера Бара.

«Наша роль состоит в том, чтобы встретить наши сухопутные силы и сказать им: «Противник, с которым вы скоро встретитесь, уже встречался с нами“», — приводит его заявление газета.

Бар в своей речи добавил, что не хотел бы оказаться на месте ХАМАС. По его словам, встреча с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет страшна для стороны противника.

Комментируя намерения ЦАХАЛ начальник штаба вооруженных сил Израиля подчеркнул, что ХАМАС уже готовится к вторжению. Он обратил внимание на то, что сектор Газа густо заселен, и противник может этим пользоваться.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле уточнили число заложников ХАМАС в секторе Газа.

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