Израильский танк случайно обстрелял египетский пост

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) случайно выстрелила в египетский пост на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и выразили сожаление в связи с произошедшим.

«Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома», — сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Инцидент расследуется. Сведений о жертвах и пострадавший нет.

В начале текущей недели стало известно, что ракетный удар был нанесен по землям на границе Египта и сектора Газа. По информации СМИ, снаряд упал вблизи контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».