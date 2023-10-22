Израильский танк случайно обстрелял египетский пост

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 68 0

В пресс-службе ЦАХАЛ выразили сожаление в связи с произошедшим.

Израильский танк случайно обстрелял египетский пост

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) случайно выстрелила в египетский пост на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и выразили сожаление в связи с произошедшим.

«Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома», — сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Инцидент расследуется. Сведений о жертвах и пострадавший нет.

В начале текущей недели стало известно, что ракетный удар был нанесен по землям на границе Египта и сектора Газа. По информации СМИ, снаряд упал вблизи контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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