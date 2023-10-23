«Цифра измеряется тысячами»: ВСУ теряют боевиков и оружие, пока Запад теряет интерес к Украине

Запасы иностранного вооружения заканчиваются. Сможет ли киевский режим добиться дополнительных поставок на фоне всемирной озабоченности ситуацией в Израиле?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько тысяч боевиков за последние две-три недели. Об этом в беседе с РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами», — поделился он.

Помимо потери личного состава, ВСУ лишились также около сотни единиц военной техники. Запасы вооружения от западных союзников у украинских боевиков начали заканчиваться. На фоне этого киевский режим опасается, что Запад потеряет интерес к Украине из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления.