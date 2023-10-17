ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления

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Евгения Романова
Евгения Романова 203 0

При этом Киев продолжает операцию, несмотря на большие потери среди боевиков.

ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинский кризис Украинское контрнаступление Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику на запорожской линии фронта из-за провала контрнаступления. Об этом заявили власти региона в беседе с РИА Новости.

«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям», — сказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

При этом российские войска отражают все попатки атак ВСУ. Началась активная оборона, в ходе которой украинским боевикам наносятся чувствительные удары.

Добром не кончится: что ждет Зеленского за массовую гибель граждан Украины

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что США тайно поставили на Украину небольшую партию ракет ATACMS.

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