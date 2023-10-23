«Саммит друзей и партнеров»: что Байдену не нравится в действиях Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 177 0

The Telegraph: влияние Путина на мировой арене раздражает Байдена

«Саммит друзей и партнеров»: что Байдену не нравится в действиях Путина

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Запад теряет Глобальный Юг и Индию, пока Россия с Китаем создают коалицию.

Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны», — говорится в публикации.

При этом Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию. В результате коалицию создают уже Россия и Китай. В то же время Юг устал слушать указания западных стран, а Индия отказалась идти против Москвы. Указывается, что антиколониальные настроения усиливаются в мире.

Прежде стало известно, что Байден намерен во время второго срока президентства подавить российскую власть. На это в Кремле ответили, что такие усилия со стороны США будут весьма малоэффективными.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что слова Байдена о Путине сочли свидетельством паники в Вашингтоне.

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