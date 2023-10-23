Рубикон не пройден: Байден оказался перед ужасным выбором на Ближнем Востоке
Конгрессвумен Омар обвинила США в двойных стандартах из-за сектора Газа
Фото: Reuters / JULIA NIKHINSON
Американскому лидеру неизбежно придется решить, что ему важнее на самом деле.
Президент США Джо Байден находится в незавидном положении — с одной стороны, он должен помогать Израилю, стремящемуся начать наземную операцию в секторе Газа, а с другой — глава Белого дома не желает дальнейшей эскалации. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на зарубежные СМИ.
В частности, член конгресса США Ильхан Омар заявила, что США применяют политику двойных стандартов в оценке ситуации в палестинском секторе Газа.
«За последние десять дней Израиль сбросил больше бомб, чем США сбросили за целый год в Афганистане. Где же ваша гуманность? Где ваше возмущение? Где ваша забота о людях?» — заявила она.
Недовольны политикой США и многие сотрудники американского Госдепартамента. Некоторые из них подали в отставку в знак протеста.
В частности, высокопоставленный чиновник ведомства Джо Пол ушел из-за решения Байдена отправлять в Израиль оружие. Протестуют не только политики и функционеры Госдепа — недавно массовыми задержаниями в США обернулись акции в поддержку Палестины.
Сразу в нескольких штатах люди вышли на улицы с призывами остановить удары по сектору Газа. В Нью-Йорке, например, шествие прервала полиция.
Протесты в поддержку Палестины закончились погромами и в Европе. Тысячи людей в нескольких странах собрались на акции, несмотря на запреты властей.
Для понимания того выбора, перед которым стоит Байден, стоит вспомнить мнение известного американского журналиста Такера Карлсона. Он считает, что полномасштабная война на Ближнем Востоке подорвет американскую экономику и может привести к банкротству США.
Ведь из-за боевых действий уже наблюдается рост цен на энергоносители. А если ситуация будет ухудшаться, то Белый дом столкнется с самым тяжелым кризисом в истории, считает он.
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