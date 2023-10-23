100-процентная гарантия: в чем опасность израильского «Стального жала»
Военный эксперт Кнутов назвал израильское «Стальное жало» уникальным оружием
Фото, видео: www.globallookpress.com /Yasser Qudih; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Что из себя представляют инновационные снаряды и каковы последствия их применения?
Израиль впервые применил оружие «Стальное жало» против ХАМАС. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, что из себя представляет это вооружение, какова его эффективность и есть ли у него аналоги.
По мнению специалиста, «Стальное жало» уникально, потому что поражение цели происходит практически с первого выстрела. Если обычный миномет может не попасть по объекту или потребуется более одного выстрела, то в случае с израильским оружием 100%-е поражение гарантировано.
«Здесь 100%-я гарантия, что цель будет поражена именно первой миной. Поэтому эффективность такого оружия высокая, но оно дорогостоящее. Именно поэтому этим оружием оснащается спецназ, а не обычные войска, в силу высокой цены», — объяснил Кнутов.
Сейчас противопоставить что-либо такому оружию сложно, констатирует он. При этом Израиль вряд ли самостоятельно создал «Стальное жало».
Как правило, такие разработки появляются в союзе с американцами. Какие-то элементы разрабатывают израильские компании, а другие берут готовыми, либо разрабатывают совместно.
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