Стояли недолго: что произошло на демонстрации в Тель-Авиве
Семьи находящихся в плену у ХАМАС людей вышли на митинг в Тель-Авиве
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Achille Abboud; 5-tv.ru
Протестующим пришлось срочно уйти в убежище.
Семьи заложников, которых удерживает ХАМАС, устроили демонстрацию в Тель-Авиве. Они вышли с плакатами и фотографиями пленных и потребовали от властей принять меры для скорейшего освобождения родных.
Митинг, как отмечается, прервала сирена. Протестующим пришлось срочно уйти в убежище.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября — сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шокирующие кадры, на которых весь ужас последствий конфликта на Ближнем Востоке, сумели снять из космоса.
На этих спутниковых снимках видно, как изменился сектор Газа за этот неполный месяц — до и после израильских бомбардировок. Жилые кварталы превратились в руины, а местами и вовсе в выжженную землю.
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