Стояли недолго: что произошло на демонстрации в Тель-Авиве

Протестующим пришлось срочно уйти в убежище.

Семьи заложников, которых удерживает ХАМАС, устроили демонстрацию в Тель-Авиве. Они вышли с плакатами и фотографиями пленных и потребовали от властей принять меры для скорейшего освобождения родных.

Митинг, как отмечается, прервала сирена. Протестующим пришлось срочно уйти в убежище.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября — сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шокирующие кадры, на которых весь ужас последствий конфликта на Ближнем Востоке, сумели снять из космоса.

На этих спутниковых снимках видно, как изменился сектор Газа за этот неполный месяц — до и после израильских бомбардировок. Жилые кварталы превратились в руины, а местами и вовсе в выжженную землю.