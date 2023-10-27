Кварталы стерты с лица земли: спутниковые снимки сектора Газа до и после ударов Израиля

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Опубликованы спутниковые снимки сектора Газа до и после ударов Израиля

Фото, видео: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт не стихает уже третью неделю.

Шокирующие кадры, на которых весь ужас последствий конфликта на Ближнем Востоке, сумели снять из космоса.

На этих спутниковых снимках видно, как изменился сектор Газа за этот неполный месяц — до и после израильских бомбардировок. Жилые кварталы превратились в руины, а местами и вовсе в выжженную землю.

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И это еще ЦАХАЛ не начинал анонсированную наземную операцию.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Тема:
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