«Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации

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Евгения Романова
Евгения Романова 324 0

Украинцы устроили митинги с требованием провести демобилизацию боевиков

«Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации

Фото: Марченко Анна / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Акции также прошли и в других областных центрах Незалежной.

Жители Украины устроили митинги с требованием провести демобилизацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на фронте с начала российской спецоперации. Об этом сообщает издание «Телеграф».

«Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации», — указывается в статье.

Участники митинга, в том числе и родственники боевиков, вышли на улицы в Киеве, Одессе и Полтаве с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации.

Они также указали, сколько дней военнослужащие ВСУ находятся в строю. Боевики не проходили ротацию с февраля 2022 года, а теперь они истощены физически и морально. При этом СМИ сообщают, что по всей Украине прошло уже 17 аналогичных акций.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не провели ротацию на линии соприкосновения до российского наступления.

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