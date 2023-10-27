Секрет раскрыт: польский полковник рассказал, как ВС РФ перехитрили ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 117 0

Полковник Левандовский: ВСУ не провели ротацию на линии соприкосновения

Секрет раскрыт: польский полковник рассказал, как ВС РФ перехитрили ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Киевский режим провалил свое контрнаступление. Но это не единственная неудача Незалежной.

Украинская армия не смогла провести ротацию войск до начала наступления ВС России. Об этом заявил польский полковник Петр Левандовский в беседе с порталом Onet.

«Интересно, однако, что русские предприняли меры, немного опередив украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней», — сказал он.

Левандовский даже задался вопросом, насколько Москве доступны планы Киева. Кроме того, по словам полковника, сейчас инициатива на всей линии фронта находится у российских войск.

«Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России нанесли 19 групповых ударов ракетами и беспилотниками по объектам противника.

Тема:
Спецоперация
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