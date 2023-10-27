В Москве состоялась традиционная конференция «Медиабизнес»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 39 0

На мероприятии выступила генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В Москве 27 октября состоялась традиционная конференция «Медиабизнес», для участия в которой собрались ведущие представители отрасли. В их числе — руководители и представители российских медиахолдингов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты.

Читайте также

«Новые возможности»: гендиректор НМГ о роли искусственного интеллекта в медиа

Среди тем, обсуждавшихся в ходе конференции, были как острые проблемы, стоящие перед отраслью, так и успешные бизнес-кейсы. В фокусе внимания было в том числе замещение ушедших зарубежных площадок и брендов на рекламном рынке, перспективы развития российской киноиндустрии, а также способы удержания и расширения аудитории каналов. Главный тезис — сейчас показатели улучшают те, кто предлагает оригинальный контент.

«В этом году РЕН ТВ выпустил несколько очень знаковых сериалов — это, конечно, «Операция Неман» — исторический детектив на самом деле. «Библиотекарь» — это вообще новый жанр такого городского фэнтези, в том числе с историческим уклоном. И, конечно, мы очень ждем «Банду ЗИГ ЗАГ», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

Кроме того, важным фактором в планах компаний являются кадры, ведь современный быстро меняющийся рынок требует новых креативных подходов. Баланова отметила, что в России много талантливых людей, а НМГ — «это хорошая школа для того, чтобы талант стал профессионалом».

«Мы создали большую творческую платформу „Создатели“, под которую мы заводим все наши активности, связанные с развитием талантов. У нас есть киношкола „Индустрия“, которая, конечно, готовит не только для нас, а для всего рынка профессионалов. В этом году мы запустили программу „НМГ Дебют“. И она успешно прошла. У нас был очень большой запрос, мы отобрали маленькое количество людей, но поставили их на трехмесячную стажировку с такими мэтрами, как Федор Бондарчук, Александр Акопов, Дмитрий Табарчук и так далее. Шесть человек приняты в штат из этой программы», — отметила гендиректор НМГ.

Светлана Баланова также добавила, что осенью компания запустит вторую волну «НМГ Дебют».

27 сентября ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» представили 24-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Светлана Баланова заняла первое место в категории «Медиабизнес» в списке «Топ-250 высших руководителей».

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

0:23
Связаны ли прыщи на определенной части лица с заболеваниями внутренних органов?
0:07
США хотят начать выпускать новый тип ядерной бомбы
23:50
Украинские СМИ сообщили, что покушение на Олега Царева организовала СБУ
23:33
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку
23:16
Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации
23:00
С трудом передвигается: появились печальные вести о 77-летнем Добрынине

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
«Битва амбиций»: почему европейские политики ругаются из-за Израиля
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео